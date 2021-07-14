 

Когда с женой — не повезло – Личное мнение

14.07.2021, 20:54, Разное
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Мне нравится Пётр Чернышёв. Хороший мужик, судя по всему. Жаль, что с женой — не повезло.


Фото: Соцсети

И не потому, что у Анастасии Заворотнюк — глиобластома — самый агрессивный тип рака.

С этим диагнозом лишь 3-7% людей живут дольше 5 лет. Большинство умирают в первые 12-15 месяцев.

Повторю: Петру вовсе не поэтому не повезло с женой. В конце концов, когда люди женятся, они обещают быть друг с другом «и в болезни, и в здравии». И это своё обещание жене Пётр держит.

А вот что касается самой жены, то к ней у меня есть вопросы.

Попалась на глаза новость: актриса переписала свой особняк в Подмосковье на мать.

Я точно знаю, что свой загородный дом в Крекшино Анастасия официально переписала на свою маму. Право собственности перешло матери. Возможно, так Анастасия решила позаботиться о будущем мамы на случай непредвиденных обстоятельств…Анатолий Демидов. «Комсомольская правда».

Дом, конечно, выглядит хорошо. И внутри, и снаружи.


Фото: Соцсети

А вот Пётр, в отличие от дома, выглядит не очень.

Видно, что мужик измотан, что лица на нём нет. Пашет много, чтобы больничные счета жены оплачивать.


Фото: Соцсети

Так и должно быть: он на это подписался, когда женился. Но только вот и Настя, когда выходила замуж, подписывалась на доверие мужу.

Переписать дом на мать — это прямой признак недоверия. Если дело обстоит именно так, если ты не доверяешь своему Пете, зачем ты с ним живёшь, выпивая из него все соки?

Отпусти его. Путь приезжает, заботится о дочери, но живёт своей жизнью, а не сидит возле тебя, пока ты срёшь с памперс.

А так Настя, конечно, поступает по-свински: держит здорового мужика у своей инвалидной коляски, но при этом — имущество маме. Чернышёв тратит на больную Заворотнюк лучшие годы, вкалывает как раб на галерах, но после её смерти останется с носом.

Где же твоя любовь, Настя? Или она у тебя — только к себе?

Кто прав? Кто виноват? Ваше мнение. Почему вы так думаете?

Источник: Лена Миро



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