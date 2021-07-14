Мнение: Эх, было лето…



Жена в Будапеште, 2015

Ровно 6 лет назад написал:

“Вернувшись из Будапешта, где неделю жарился при плюс 35 в тени, я с еще большим недоумением выслушиваю тут дурацкие жалобы на какое-то “слишком холодное лето”. Друзья, лето в Москве стоит просто ВОЛШЕБНОЕ, такого счастья очень давно не было! Каждый раз открываю прогноз погоды на неделю – вижу “дождь”, “дождь”, “дождь”… Фффу! Слава богу!

Еще бы хоть недельки три так продержаться – а там уж прихода жары можно будет уже и не опасаться вовсе. Держу кулаки”.

Сейчас, увы, Будапешт пришел к нам.