 

Мнение: Эх, было лето…

14.07.2021, 20:30, Разное
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Жена в Будапеште, 2015

Ровно 6 лет назад написал:

“Вернувшись из Будапешта, где неделю жарился при плюс 35 в тени, я с еще большим недоумением выслушиваю тут дурацкие жалобы на какое-то “слишком холодное лето”. Друзья, лето в Москве стоит просто ВОЛШЕБНОЕ, такого счастья очень давно не было! Каждый раз открываю прогноз погоды на неделю – вижу “дождь”, “дождь”, “дождь”… Фффу! Слава богу!
Еще бы хоть недельки три так продержаться – а там уж прихода жары можно будет уже и не опасаться вовсе. Держу кулаки”.

Сейчас, увы, Будапешт пришел к нам.

Источник: Размышления вольного социолога



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