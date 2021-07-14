 

Врачи из Петербурга записали видеоманифест для антипрививочников

14.07.2021, 20:28, Новости дня
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Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга опубликовал социальный видеоролик, в котором врачи говорят о необходимости вакцинации от коронавируса.

На видео под названием «Манифест врача» медики рассказывают, что выходят после тяжелой работы из красной зоны и встречают горожан, которые не носят маски и не соблюдают дистанцию, пока их коллеги борются за жизни днем и ночью.

«Мы делаем и будем продолжать делать свою работу. Но мы не волшебники и без вашей помощи нам не справиться. Мы, врачи, продолжим убеждать вас всеми доступными способами в необходимости вакцинации», – говорят врачи на в видеоролике, опубликованном в паблике Комитета по здравоохранению Петербурга во «ВКонтакте».

 

Ролик кончается уверенным «да» в ответ на вопрос о том, стоит ли делать прививку.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина против коронавирусной инфекции защищает пациентов не только от самого вируса, но и от осложнений.



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