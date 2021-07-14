Российские военные в Сирии проверили более 320 видов различного вооружения

Во время операции в Сирии российские военные проверили более 320 видов различного вооружения, среди которых вертолеты компании «Роствертол», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Мы проверили более 320 видов разного вооружения, включая, кстати сказать, и ваши вертолеты в том числе», – сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании «Роствертол», его слова приводит РИА «Новости».

Шойгу отметил, что вертолеты, которые делает предприятие, по результатам сирийской кампании «претерпели серьезные изменения», в том числе и по оружию. Он также отметил, что для того, чтобы обезопасить технику и вертолеты в частности нужно оружие, которое действует на большем расстоянии, чем системы ПВО или ПЗРК.

«Сегодня у нас такое оружие есть. И это – благодаря операции в Сирии, благодаря вам, тем, кто этим занимается», – сказал Шойгу, обращаясь к работникам «Роствертола».

Ранее Шойгу заявил, что российская армия на сегодняшний день имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди вооруженных сил остальных стран.