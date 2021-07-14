 

Послы G7 приветствовали принятие Радой закона о реформе “Укроборонпрома”

14.07.2021, 20:24, Новости дня
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“Послы G7 приветствуют принятие украинским парламентом законопроекта №3822 о реформировании оборонно-промышленного комплекса. Закон создает хорошую основу для корпоратизации “Укроборонпрома” и совершенствования стандартов корпоративного управления в секторе соответствии с руководящими принципами Организация экономического сотрудничества и развития”, – говорится в сообщении.

Посли G7 вітають прийняття @ua_par Parliament закону 3822 про реформування оборонно-промислового комплексу. Закон створює добру основу для корпоратизації @ukroboronprom та вдосконалення стандартів корпоративного управління у секторі відповідно до керівних принципів ОЕСР 1/2

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) July 14, 2021

Контекст:

Верховная Рада на заседании 13 июля приняла во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками проект закона об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности №3822.

Закон будет определять особенности правового, экономического и организационного регулирования преобразования государственного концерна “Укроборонпром” в акционерное общество.  Государственные предприятия концерна будут преобразованы в хозяйственные общества. Единственным владельцем останется государство в лице Кабинета Министров, уточняет пресс-служба “Укроборонпрома”.  

Глава “Укроборонпрома” Юрий Гусев в декабре прошлого года подписал приказ о начале корпоратизации концерна. Реформа “Укроборонпрома” предусматривает, что 65 самых перспективных предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг. Отраслевые бизнес-единицы концерна в форме акционерных обществ будут объединены по направлениям: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании должно быть завершено в 2021 году.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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