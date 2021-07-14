Оператор Общественного телевидения Грузии ослеп на один глаз после избиения на акции ЛГБТ

По словам оператора, 5 июля во время съемок репортажа на акции ЛГБТ на него напали с нескольких сторон. После избиения у Твалиашвили зафиксировали травмы глаз, один перестал видеть.

“Кто-то давил на ремень для прямых включений, кто-то бил меня ногами, кто-то колотил. Помню, что упал на землю и посыпались удары ногами по голове. Я до сих пор не могу понять, как можно так безжалостно избивать абсолютно незнакомого человека, который ничего плохо тебе не сделал”, – отметил оператор.

Сайт МВД Грузии сегодня сообщил, что был задержан второй подозреваемый в нападении на Твалиашвили.

“Следствие установило, что 5 июля во время митинга против “Тбилиси Прайд” на проспекте Руставели в Тбилиси обвиняемый применил физическое и словесное насилие в отношении оператора Общественного вещателя при выполнении им своей профессиональной деятельности”, – заявили в полиции.

По факту нападения на журналистов уже задержан 21 человек, отметил портал “Новости-Грузия”.

Контекст:

5 июля в столице Грузии в ходе беспорядков с участием противников шествия ЛГБТ-сообщества пострадало более 50 журналистов, марш отменили.

По делу о беспорядках противников ЛГБТ-сообщества в Тбилиси обвинения предъявлены 16 лицам. Потерпевшими признаны 36 человек, в том числе 30 сотрудников СМИ.

Оператор телеканала “Пирвели” Лашкарава скончался дома через шесть дней после того, как был жестоко избит во время беспорядков в Тбилиси. Он получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.

В МВД Грузии сообщили, что по делу о насилии в отношении Лашкаравы были задержаны пять человек.

13 июля Лашкараву похоронили. Операторы различных СМИ устроили возле его дома коридор из камер с опущенными объективами, сообщило “Эхо Кавказа”.

—