 

“Был и остается хорошим министром”. Разумков жалеет об увольнении Авакова, но готов поддержать его отставку в Раде

14.07.2021, 20:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Да, я считаю, что это министр, который находится на своей должности… Мы говорим, сожалею ли о том, что он принял такое решение? Да, я считаю, что он был и пока остается хорошим министром, качественно исполняющим свои обязанности”, – сказал спикер.

По мнению председателя Рады, хотя можно найти “миллион проблем” в деятельности Авакова, в целом он является хорошим министром

Вместе с тем спикер отметил, что намерен поддержать отставку главы МВД во время голосования в Раде, поскольку “это его желание, есть заявление, алогично не поддержать его”.

Разумков также готов поддержать назначение на эту должность народного депутата от “Слуги народа”, главу комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, чью кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский накануне.

“Я начинал работу с Денисом Анатольевичем еще во время избирательной кампании, считаю его профессионалом, хорошо осведомленным касательно работы Министерства внутренних дел. Это для него не чужая территория… он последних два года возглавляет профильный комитет, и глубоко знает специфику работы”, – заявил Разумков.

Контекст:

13 июля Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. Теперь за его увольнение должна проголосовать Верховная Рада.

Президент предложил лишь одного кандидата на пост министра – Монастырского. Сам Монастырский подтвердил, что будет претендовать на эту должность, заявив, что “идет на жертву”.

Профильный комитет парламента 14 июля рекомендовал нардепам определиться с вопросом отставки Авакова путем голосования в сессионном зале.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.01 / NTD – ёлочные игрушки в медицинских масках стали новогодним трендом

04.08 / Великобритания заявила о новой жертве «обмана ГРУ»

31.05 / Рестораны McDonald’s в США испытывают кадровый голод. Новых сотрудников привлекают раздачей iPhone – Business Insider

06.12 / Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализован на трех участках из пяти

19.08 / Берлин и Париж захотели дать ВОЗ больше денег и полномочий

04.07 / Адвокат Ефремова опроверг информацию о завершении расследования дела о ДТП

03.05 / Британия назвала условие для улучшения отношений с Россией

16.01 / Apple разрабатывает новую технологию охлаждения для iPhone 13

02.07 / Жизнь после поправок: политическое будущее российского режима 

10.09 / Оба полушария мозга у детей участвуют в восприятии речи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика