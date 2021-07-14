Светлана Малькова сообщила, что суд отверг иск Анастасии Макеевой

Анастасия Макеева продолжает «воевать» с экс-супругой своего мужа, но теперь не в рамках телепрограмм, а на юридическом поле. Недавно Светлана Малькова пояснила в своем микроблоге Instagram, что суд отверг иск актрисы.

Экс-жена Романа Малькова не знает, какие формулировки использовала артистка и чем руководствовалась. По некоторым данным, Анастасия Макеева хотела, чтобы Светлану Малькову лишили права опекать собственных детей.

Вероятнее всего, данная история началась еще тогда, когда старший сын решил, что будет жить с Романом Мальковым и его новой женой в столице. Родная мать на него обиделась, а наследник резко высказался в ее адрес. Анастасия Макеева возмутилась и встала на защиту своего пасынка, пообещав добиться того, чтобы Светлану Малькову в судебном порядке лишили опеки над остальными тремя детьми.