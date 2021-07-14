Ольга Скабеева назвала “изощренным” удар Ангелы Меркель по слабому месту Владимира Зеленского

Ольга Скабеева прокомментировала встречу Ангелы Меркель и Владимира Зеленского. По ее мнению, удар со стороны канцлера Германии по самому слабому месту президента Украины был по-настоящему изощренным.

Накануне состоялась встреча глав Украины и Федеративной Республики Германии. В ходе переговоров Ангела Меркель и Владимир Зеленский затронули ряд важных тем, в том числе, строительство «Северного потока-2». Именно эту тему пытался сделать ключевой лидер Украины, настаивая если не на отказе от завершения стройки в самый последний момент, то на компенсации. Зеленский доказывал своей немецкой коллеге, что его страна пострадает от сокращения прокачки газа в Европу по ее трубопроводу.

Однако никакими уговорами Владимиру Зеленскому не удалось переубедить канцлера Меркель. На этом заострила свое внимание российская журналистка Ольга Скабеева. Ведущая передачи «60 минут» напомнила, что Украине удалось договориться только в вопросах поставок вакцины от коронавируса. Что же до всех остальных интересов Киева, то Зеленскому открыто продемонстрировали, что Запад они попросту не волнуют. Более того, канцлер ФРГ, по мнению Скабеевой, «изощренно» ударила в самое слабое место главы Украины, напомнив о так называемой «формуле Штайнмайера».

Телеведущая отметила, что все, что довели до сведения Владимира Зеленского при встрече с Ангелой Меркель, ранее уже говори российские представители. А это значит – голос РФ по прежнему имеет значение, к нему в Европе прислушиваются. И со сменой правительства после выборов в Германии ее позиция однозначно не изменится.

Источник: inforeactor.ru