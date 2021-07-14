Названа истинная причина поддержки Литвой планов Украины по вступлению в НАТО

Российский политолог Михаил Захаров прокомментировал политику Литвы по отношению к Украине и ее стремления стать членом НАТО. Эксперт назвал истинную причину, по которой официальный Вильнюс поддерживает Украину в ее контактах с Североатлантическим Альянсом.

После второго майдана на Украине в 2014 году ее власти четко заявили о своем намерении вступить в НАТО. Несмотря на в большей степени отсутствие согласия в Альянсе по этому поводу, ряд стран поддерживает Киев. Среди них находится и Литва, которая всеми силами делает вид, будто ей не безразлична судьба Украины. Однако это лишь имитация, уверен политолог Михаил Захаров. В Прибалтике упорно изображают себя в качестве друга Киева, но на самом деле у двух бывших республик СССР много противоречий. Кроме того, украинские и литовские власти имеют также множество взаимных претензий. Между тем, даже сами страны Прибалтики не могли стать членами НАТО почти десяток лет.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа на международной конференции в Вильнюсе по вопросам украинских реформ на Украине призвал буквально «усыновить» Украину. По его словам, Альянс обязан помогать Киеву не только в военных вопросах, но и с борьбой с коррупцией и построении демократии. При этом Неуседа признал, что мешают присоединению Киева к НАТО именно злоупотребления властью украинской элитой.

Делая вид, что защищает Украину, Литва при этом всего лишь отстаивает собственные интересы. У нее нет тесных экономических связей с Киевом, что доказывает, например, крайне малый товарооборот между странами. Михаил Захаров назвал «игрой на публику» рвение Литвы по якобы поддержке Украины на ее пути к НАТО. Кроме стимулирования антироссийской повестки Вильнюс не интересует больше ничего.

Источник: baltnews.lt