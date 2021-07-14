Мнение: Письмо: “Не могла себя отстоять”

Вот эта автор с небольшими перерывами пишет уже которое письмо.

Одними и теми же словами.

То есть время проходит, а она талдычит одно и то же и не теряет надежды получить ответ.

Проблему свою она видит в том, что ей мешает свекровь. Ей хотелось бы, чтобы муж был сиротой, но у него есть мать. Мать не конфликтная и даже вежливая, но наша автор хочет единолично всем распоряжаться и не желает, чтобы свекровь давала ей советы.

И этот запрос автор на полном серьезе адресует мне.

hanna_nemontana

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Изучаю блог не так давно, но то,что я успела здесь узнать, стало для меня открытием. Это помогает мне взглянуть по новому на некоторые события в жизни.

(Как же достали Ученицы, отсыпающие мне похвалы за свою глупость. А вас не достали?)

Мне 35 лет. На данный момент я Мама в декрете. Растим с мужем двух замечательных дочек. Одной скоро 3, другая совсем малышка-5 мес.

Очень прошу помочь разобраться в ситуации,с которой я не справляюсь.

Есть человек, чья фигура в моем поле иногда раздувается до гигантских размеров. Насколько я поняла, я нахожусь в слиянии с этим человек. Очень эмоционально реагирую и сливаю много энергии.

(Автор говорит о матери мужа так, будто это какая-то иллюзия, от которой можно избавиться. Себя она называет Мамой с большой буквы, не хочет представить, как однажды муж ее дочери будет жалеть, что дочь не сирота)

Это моя свекровь. Знакомы мы с Т. уже лет 11. Открытых конфликтов никогда не было, все достаточно мирно,но внутреннее напряжение есть постоянно. И отношение ” ну она такой человек,что поделаешь” уже не помогает.

(Автор считает, что смотреть на мать мужа сверху ей должно помогать)

Чувствую,что меня продавливают, мои отказы вроде на словах принимаются , а на деле нет. Все равно идет постоянное лоббирование своих идей.

Причем форма общения вполне дружелюбная, в открытую не нападает, и все это подносится как из лучших побуждений, но очень часто присутсвуют какие-то намеки, эки-воки и это очень раздражает. Порой прям бесит!! Пытается все и всех держать под контролем, в ее присутсвии вечно какая-то суета.

(Автор одно за другим родила двух детей и считает, что заслужила права не считаться больше ни с кем)

Как мне кажется, Т. носит огромную корону Сокровище, периодически сменяя ее на корону Спасателя. И все это под багом Училки.( Конечно, это такие утрированные замечания, я могу ошибаться и своих корон и багов не видеть).

(Вот чему Ученица научилась. Искать баги и короны у других)

В самом начале отношений( может спустя пару месяцев после знакомства) мне прилетает такая фраза ” Ты знаешь, мне кажется,что ты неправильно живешь” Когда Т. хочет сообщить что-то в таком духе ,она начинает так: ” Можно я задам тебе вопрос? Ты только не обижайся/не злись, но мне вот кажется….” (Вот такая подача прям сразу напрягает).

И с тех пор периодически были замечания,что я мол такая зажатая, не близка с ней и т.п.

Я по началу, никак не могла себя отстоять. Отмалчивалась, обижалась, старалась ограничить общение( лишний раз на дачу не приеду или в гости не прийду). Скорее всего стеснялась/ боялась, хотелось понравиться родителям мужа.

Сейчас я вполне могу развернуть ее с такими замечаниями, но это не спасает меня от раздражения, от агрессии к ней, от желания защититься.

(Автору надо родить третьего, а потом четвертого. Тогда можно будет совсем осмелеть и послать мать мужа подальше)

На деле это выглядит ,что я как озлобленный волчонок огрызаюсь, хожу с кислыми щами, все раздражение подавляю в себе. Я понимаю,что не могу ей отвечать грубо,это неверно с моей стороны.

Конечно у нас были периоды, когда внутренний напряг стихал( особенно после рождения детей). Вот здесь, мне кажется, я смогла убрать внимание с нее и переключиться. Но со временем, пару замечаний с ее стороны и все давление возвращается обратно.

(Автор хочет от свекрови признания, что она – приз для мужа. Но свекровь так не считает. Поэтому автор негодует)

Вобщем, такое общение доставляет огромный дискомфорт. В обычном случае, я бы просто перестала общаться с таким человеком, но в этой ситуации, Т.мой родственник, не общаться не получится.

Я хочу уже наконец разрешить эту проблему, отвязаться от нее и спокойно общятся без напряжения.

Мой запрос- помогите,пожалуйста, выйти из этого слияния. Как мне отпустить ее и не сливать уже столько энергии? Как достигнуть нейтрального отношения к ее фигуре?

(Автор, свекровь – это не фигура. Это человек, причем такой человек, отношения с которым очень важны для вашего благополучия, это не просто “родственник”, это мать вашего мужа, бабушка ваших детей. Учитесь уважать ее и слушать, это единственный шанс для вас сохранить брак. Иначе ваш муж скоро вас бросит и двое детей не помогут)

Спасибо.

(Мужчины-комментаторы, расскажите, как ваши жены или невесты относятся, относились к вашим матерям. И девушки, расскажите, как вы относитесь к свекрови или относились. И про тещ тоже интересно)