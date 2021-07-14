 

Мнение: Культ святого Флойда

14.07.2021, 20:08, Разное
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В Огайо молния уничтожила мурал с изображением святого Джорджа Флойда.
Некоторые усматривают в этом "знак свыше", Наверняка, происки белых богов (см. "Американские боги" Геймана).

Стоит отметить, что еще в прошлом месяце отмечалось поломничество к месту гибели святого Джорджа Флойда (хотя Ватикан так и не утвердил прошение епископа Минниаполиса о причислении Джорджа Флойда к лику святых) с целью крещения.


Черный архангел Джордж. Подменяет по пятницам апостола Петра у врат рая.


Белых расистов в рай не пустят.


Получило развитие и иконопись.

В целом, забавная мини-секта.

Источник: Colonel Cassad



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