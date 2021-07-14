 

Мнение: Хлопок

14.07.2021, 20:06, Разное
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В Афганистане территория под контролем правительства продолжает "схопываться". Несмотря на то, что любые графические представления о расширении зоны контроля Талибана выглядят условными, они передают тенденции. А они таковы, что уже сейчас можно предполагать даже сроки взятия Кабула Талибаном, что по сути и будет означать его окончательный приход к власти.

Кабул между тем вообще никак не напоминает прифронтовой город. Что вполне объяснимо – у режима банально нет возможностей и ресурсов для обороны. Сопротивление талибам носит очаговый характер. Талибан при этом активно чередует пропаганду с предложениями сложить оружие с прямым террором – периодически происходят массовые расстрелы пленных, а в отношении пилотов ВВС Афганистана принято отдельное публичное заявление, в котором талибы гарантируют им только смерть. Режим и его чиновники деморализованы. Сообщений о массовом бегстве нет, но перманентное "бросание" своего участка для руководителей всех звеньев становится нормой.

Очень вероятно, что к сентябрю Талибан вплотную подойдет к Кабулу и приступит к его занятию. При том уровне защиты, который есть сейчас, уже очевидно, что никакого штурма не предвидится – возможно, будут локальные стычки с теми, у кого просто нет шансов договориться, сдаться и выжить. Остальные просто бросят оружие. Никакого девятимесячного штурма Мосула в таком сценарии не просматривается. Все закончится за неделю.

Источник: Эль Мюрид



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