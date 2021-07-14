Министр здравоохранения США скрыл членство в КПРФ

Министр здравоохранения и социальной политики США Хавьер Бесерра был уличен в симпатиях к коммунистическому движению. У него был обнаружен партбилет КПРФ.

– За министром было установлено круглосуточное наблюдение. Согласно собранной информации, Бесерра неоднократно посещал подпольные собрания экстремистской группировки “Социалистические Штаты Америки”, которая, как мы полагаем, является филиалом крупнейшей коммунистической партии Европы – КПРФ, – заявил на брифинге по делу Бесерра глава ФБР Кристофер Рэй.

На просьбу привести реальные доказательства принадлежности министра к КПРФ, директор бюро продемонстрировал изъятые личные вещи Хавьера: красный галстук комсомольца, портрет Троцкого и наградные шаровары.

– Это мы нашли в подполе его дома, – добавил Рэй, показывая мешок зерна.

Сам же министр просит не “преувеличивать” и не строить доказательную базу обвинений на “стечении обстоятельств”. По его словам, нападки со стороны оппонентов из Республиканской партии начались после предложения Бесерры сделать медицину бесплатной для бедного класса.

Руководство демократической партии отказалось комментировать ситуацию, “пока не будет полной картины”. Однако их коллеги из КПРФ намерены действовать уже сейчас – глава исполкома КПРФ штата Вашингтон заявил, что Бессера нарушил Устав (пункт 2.15), за что будет лишен обращения “товарищ” от однопартийцев. Также для него будет введена повышения ставка членских взносов.

—