Аваков: «Честь имею!»

Министр внутренних дел Украины подал в отставку. Что происходит?



Арсен Аваков один из наиболее могущественных политиков сегодняшней Украины. Фото: Nazar Furyk / Zuma / TASS

«Верховная Рада Украины. Министра внутренних дел Украины Авакова Арсена Борисовича заявление. В соответствии с частью первой ст.18 Закона Украины «О Кабинете министров Украины» прошу принять мою отставку с должности Министра внутренних дел Украины. 13.07.2021 г.»

К тексту, набранному на компьютере, дописано от руки — «Честь имею!» И размашистая подпись.

Такой демарш произошел 13 июля, ближе к вечеру. Поверить в это сразу было трудно. Оценить масштаб событий, которые потянутся вслед за «кирпичиком», выпадающим из государственной стены — еще труднее.

По сведениям из источников «Новой», близких к офису президента Украины, заявления «по собственному» (есть ли действительно собственное желание, вопрос иной) готовы написать, либо уже написали министр юстиции Денис Малюська, министр обороны Андрей Таран и министр культуры Александр Ткаченко.

Пока достоверность информации насчет перечисленных чиновников подтвердить не удается. Но одномоментный исход из правительства нескольких ключевых руководителей за месяц до юбилея — 30-летия независимости Украины —

это либо настоящее ЧП, либо перезагрузка, запущенная президентом Зеленским. Но в этом случае, перестройка радикальная — карьеры ломаются и кости трещат.

Отставка Арсена Авакова — самого могущественного и опытного министра— означает, что вся конструкция правительства Украины рушится.

Для справки: с февраля 2014 года — Аваков был министром нескольких правительств. Главный силовик президента Порошенко, гарант честных, то есть, без «титушек» и «каруселей», выборов, которые принесли победу Зеленскому. Человек, не без оснований, названный прессой «регентом» при молодом главе державы. Топ-чиновник, об которого, как об волнорез, разбивались митинги с кличем «Аваков — черт! Аваков — уходи!».

Еще не так давно Авакова (сидит спиной) называли регентом при молодом президенте Зеленском. Фото: Pavlo Gonchar / SOPA Images via ZUMA Wire / ТАСС

Фигурант десятка громких скандалов, например, «дела о рюкзаках» (коррупционная история закупок по завышенным ценам для армии, где был замешан сын министра) и обвинения в заказном политическом убийстве ( речь идет о гибели при задержании полицией одного из известных деятелей «Правого сектора» (организации, запрещенной в РФ).

Арсен Аваков выстроил свою систему взаимоотношений с добровольцами-фронтовиками, активистами, волонтерами, что если не снимало, то в значительной степени уменьшало давление со стороны гражданского общества на власть, а более конкретно — на президента. И Зеленский умел быть благодарным, то есть игнорировал требования оппозиции об отставке Авакова, и называл его « лучшим министром».

У Авакова, на мой взгляд, есть только одно уязвимое место: дело Шеремета.

Известный международный журналист Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева. Взорвали его автомобиль. Большой общественный и международный резонанс расследованию не помогли — оно не закончено до сих пор.

В декабре 2019-го, когда подозреваемых в убийстве журналиста — Андрея Антоненко, ветерана АТО и музыканта, детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь — отправляли в СИЗО, Зеленский по приглашению Авакова пришел на презентацию предварительных результатов расследования. А до того на брифинге поблагодарил министра и прокуроров за «очень мощную работу».

В феврале 2020 президент в интервью агентству «Интерфакс-Украина» уже не испытывал столь однозначные эмоции по поводу качества расследования. Сказал: если в деле по убийству Павла Шеремета суду не хватит доказательств, то правоохранителям, которые этим занимались, придется, как минимум, извиниться.

Уточнил: «Они извинятся, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями дело не закончится».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Озвученная версия нас шокировала»

Реакция украинского общества на раскрытие дела об убийстве Павла Шеремета

Андрей Антоненко провел за решеткой более 500 дней и в итоге был отправлен под домашний арест. Несколько раньше изменили меру пресечения для Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

В марте нынешнего года министр Аваков неожиданно объявил об «интересных показаниях» белорусского информатора относительно заказчиков убийства журналиста. Показания указывали на заинтересованность спецслужб Беларуси, считавших Павла Шеремета «неудобным человеком». Само собой, личность информатора огласке не подлежала. Вдобавок Аваков подчеркнул, что не «примеряет», ложатся ли новые сведения в общую канву дела, расследуемого в Украине. Пресса назвала эту позицию публичным умыванием рук.

Зато Владимир Зеленский вскоре продемонстрировал «примерку» отставки «лучшего министра». В мае, на пресс-конференции, приуроченной к двухлетию своего президентства, он весьма определенно заметил: если всех троих подозреваемых признают невиновными, то он серьезно поговорит с Арсеном Аваковым о его должности. Тогда же глава государства оправдывался перед СМИ — мол, не вмешивается в деятельность правоохранительных органов, но добывает сведения самостоятельно и знает, что происходит в деле.

Факт переписки в мессенджере президентского айфона с одной из подозреваемых, Яной Дугарь (последние сообщения Зеленский показал одному из медийщиков) и слова: «Я не знаю, простят ли мне они (в случае признания невиновными, — О.М.) подтвердили — «регент» утратил прежнее влияние на первое лицо. Карета вот-вот могла превратиться в тыкву.

Арсен Борисович решил не ждать и покинул карету сам?

«Не хотим стоять рядом с Малютой»

Тут имеет смысл напомнить еще об одном персонаже, украинский период которого связан с Арсеном Аваковым теснее, чем следовало бы — с учетом особенностей биографии этого протеже министра.

Украинская «Вики» представляет Сергея Коротких (Боцмана, Малюту, Захара Лаврентьева) как «российского, белорусского и украинского неонациста, разведчика, военного, политика, который вероятно является агентом российских — белорусских спецслужб». Предположение, что именно он и есть тот самый белорусский информатор министра имеет право на жизнь. Как известно, Боцман-Малюта был последним, кто виделся с Павлом Шереметом накануне убийства журналиста.

«Новая» не раз писала о Сергее Коротких, перечисляя «подвиги» неонациста в РФ и Беларуси. После переезда в Украину в 2014-м он без проблем получил из рук президента Петра Порошенко украинское гражданство, а министр Аваков тогда язвил: россиянам везде мерещатся распятые мальчики! Коротких служил командиром разведроты «Азова» (организации, запрещенной в РФ. — Ред.) — полк подчинялся МВД Украины. Затем работал в различных структурах силового ведомства, подружился с сыном министра.

После победы Зеленского на выборах Боцман-Малюта стали приглашать на телеканалы кума Путина — Виктора Медведчука. Возмущение «внешним управлением страной», «соросятами» и курсом на НАТО делали его незаменимым боевым спикером. А богатым человеком с несколькими квартирами в Киеве и самолетом «Альбатрос» он стал гораздо раньше.

Сергей Боцман Коротких на протестном пикете. Фото: Ольга Мусафирова / «Новая газета»

Автор этой заметки встретила Коротких поздней осенью 2020 года у посольства Беларуси в Украине, где развернули протестный пикет молодые политбеженцы — участники антилукашенковских митингов в Минске. Сергей привез уличный обогреватель — УФО, держался покровительственно, командиром среди салаг. Спустя неделю Боцман с друзьями, все на черных внедорожниках, приехали к пикетчикам, чтобы организовать акцию — установить крест в память погибшим и замученным диктаторским режимом Лукашенко. Процесс снимали на видео. «Так, цветы — сюда. Еще раз! В камеру не смотри, (блин). Помашите теперь руками. Кричим «Жыве Беларусь!» Все, молодцы».

Знакомые ребята из «Белорусского Дома в Украине» акцию пропустили сознательно. Сказали без объяснений: не хотим стоять рядом с Малютой. Вообще ничего общего с ним не хотим иметь!

В начале нынешнего года

исследовательская общественная организация «Институт национальной политики» выложила досье на неонациста, где утверждалось: он работает на спецслужбы РФ.

Одного из авторов досье выкрали и избили. Нападавших не нашли. Скорее всего, не искали.

Отразится ли отставка Арсена Авакова на судьбе Сергея Коротких, чью экстрадицию давно запрашивает Россия, пока сказать сложно. Судьбу самого министра внутренних дел парламент решит в четверг, в день голосования — положительно. Поскольку есть заявление «по собственному», фракция «Слуги народа» должна его поддержать, — объяснила в комментарии «Украинской правде» депутат Евгения Кравчук.

Тем более, что на заседании фракции присутствовал президент Зеленский. И там официально представили единственного кандидата на пост главы МВД Украины — нынешнего руководителя профильного комитета Дениса Монастырского. Господина Монастырского называют человеком из окружения Авакова.

Отставку министра обороны Андрея Тарана и министра юстиции Дениса Малюськи новоназначенный пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров комментировать для СМИ отказался. Хотя известно, что в субботу президент собирает «Слуг» на большое закрытое совещание.

Ольга Мусафирова

—