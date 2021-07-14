Анастасия Стоцкая отдыхает с детьми и новым возлюбленным в Турции

Недавно Анастасия Стоцкая улетела на заслуженный отдых в Турцию, в роскошный отель в Кемере. Конечно, актриса взяла с собой детей – 4-летню дочку Веру и сына Александра, которому послезавтра, 16 июля, исполнится 10 лет. Компанию 38-летней артистке составил ее новый бойфренд – 32-летний актер, партнер Анастасии по мюзиклу “Шахматы”, Александр Казьмин. И если Стоцкая делится со своими подписчиками впечатлениями от отдыха, публикуя только фото с детьми, то Александр тайну из совместного отпуска делать не стал. Он опубликовал на своей странице в Instagram снимок с Насте в обнимку и многозначительно подписал:

Великолепное завершение сложнейшего театрального сезона! Дальше – больше, – написал Александр и добавил несколько сердечек.

Анастасия в комментариях к этому посту ответила тоже “сердечными” смайликами. Влюбленные не скрывают своих отношений, но пока и не комментируют.

Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин

Анастасия Стоцкая с детьми

Напомним, в мае этого года актриса негласно подтвердила слухи о романе с партнером по сцене – Александром Казьминым, опубликовав совместное селфи. В сторис актрисы было указано место любительской съемки – Самарская область, откуда родом Александр. Поклонники артистки предположили, что молодой человек повез свою новую девушку знакомиться с друзьями и родственниками.

Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин в фотосессии к выходу мюзикла “Шахматы”

Ранее, в марте, Стоцкая сделала публичное заявление о значительных изменениях в личной жизни. В радиоинтервью звезда рассказала, что вот уже больше двух лет как свободна. Как оказалось, она развелась со своим мужем Cергеем Абгаряном еще в 2019 году после восьми лет брака.

Дело в том, что уже два с лишним года мы с моим мужем не живем, так случилось. Так бывает, что люди расходятся, и я очень рада, что мы разошлись в хороших отношениях. Папа в жизни детей присутствует ежедневно. Он проводит с ними все каникулы, все выходные. Возит старшего ребенка на футбол, на шахматы. У меня остались только хорошие воспоминания об этом человеке, и это плод большой любви, безусловно, — поделилась Анастасия. Напомним, что Анастасия Стоцкая дважды была замужем. Ее первым мужем стал актер Алексей Секирин, а вторым – бизнесмен Сергей Абгарян, в браке с которым Стоцкая родила двоих детей – в 2011 году сына Александра и дочку Веру в 2017-ом.

Анастасия с бывшим мужем и сыном