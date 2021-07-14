Видео: Ушел непотопляемый Аваков
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Глава МВД Арсен Аваков написал заявление о добровольной отставке. Он входил в число наиболее влиятельных людей Украины, представлял собой центр силы, альтернативный офису президента, и считался непотопляемым, поскольку сохранял свой пост при Турчинове, Порошенко и Зеленском. Не вызывает сомнений, что Авакова убрали американцы. Но зачем им это нужно?
Теги:
Украина
,
Арсен Аваков
,
Дмитрий Бавырин
Смотреть комментарии → Комментариев нет