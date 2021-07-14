 

Видео: Ушел непотопляемый Аваков

14.07.2021, 19:34, Новости дня
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Глава МВД Арсен Аваков написал заявление о добровольной отставке. Он входил в число наиболее влиятельных людей Украины, представлял собой центр силы, альтернативный офису президента, и считался непотопляемым, поскольку сохранял свой пост при Турчинове, Порошенко и Зеленском. Не вызывает сомнений, что Авакова убрали американцы. Но зачем им это нужно?

Теги: 

Украина
,
Арсен Аваков
,
Дмитрий Бавырин



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