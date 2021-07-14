Богословская объяснила смысл инструкции с ответами на политические вопросы для олимпийцев

Ничего экстраординарного в том, что Олимпийский комитет РФ направил участникам Олимпиады в Токио инструкцию с ответами на различные политические вопросы провокационного характера, нет. Об этом сообщила газете ВЗГЛЯД заслуженный мастер спорта России, корреспондент и спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ» Ольга Богословская.

СМИ сообщают, что в Олимпийском комитете РФ (ОКР) спортсменам подготовили памятку-инструкцию с готовыми ответами на «провокационные» политические вопросы, которые им могут задать во время участия на Олимпиаде в Токио. Исходя из рекомендаций, олимпийцам предлагается уходить от ответа или говорить: «No comment» (без комментариев).

«Я думаю, что мы как всегда бурю в стакане подняли, ничего в этом экстраординарного нет. Спортсмены – не политики, они занимаются своим очень специфичным узконаправленным делом. А то, что журналисты, которым нечего делать, и которые делают себе имя на этой дешевой журналистике, могут задавать такие вопросы – такое может быть. Так ОКР попросту хочет защитить своих олимпийцев», – говорит Богословская.

Она подчеркивает, что в данной инструкции не сказано, что ребята обязаны на эти вопросы отвечать именно так – это всего лишь рекомендации комитета. Соответственно, все не должны «тарабанить материал по шаблону». Если спортсмен имеет иную точку зрения, политически грамотный человек, просвещен в данном вопросе и сам знает, как правильно и «безобидно» для себя и своей страны ответить, то он может применить свой вариант, говорит Богословская.

«Здесь посыл такой: если вас застали врасплох такими вопросами, то вам есть, что ответить. Тем более, что подобного рода вопросы на Олимпиадах были всегда: и в 2008 году спрашивали мнение спортсменов о конфликте с Грузией, и в 2016 про Крым. Все это вылилось потом непойми во что. Спорт уже настолько пытаются политизировать, что скоро политики сами по игре в «крестики нолики» будут решать, кто из спортсменов выиграл на соревнованиях. Так не должно быть», – считает собеседница.

Она объясняет, что спортсмены, которые приезжают на Олимпиаду, заточены исключительно на свой результат, вид. А все вопросы политического характера всегда выбивают их из колеи. Поэтому такая инструкция действительно поможет проще к ним относиться и не отвлекаться.

Кроме того, в ОКР сообщили, что талисманами российской сборной на Олимпийских играх в Токио станут синий Мишка-неваляшка и белый Шапко-кот, напоминающий шапку-ушанку.

«Несмотря на то, что шапка-ушанка является зимним предметом одежды, от этого она не становится менее уместной на летних играх. Болельщики, которые приходят на соревнования поддержать Россию, в частности иностранные, очень часто приходят на соревнования в этой самой шапке. Они не разбирают, какое время года, а считают, что это такой один из атрибутов нашей страны, почему бы и нет? Пусть будет так», – полагает Богословская.

Она вспомнила недавнюю историю, когда синхронисткам из РФ запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио, поскольку это животное ассоциируется с Россией. Однако шапка-ушанка тоже является символом России, однако ее на нынешней Олимпиаде запрещать не стали.

«Не стоит подливать масла в огонь. Медведей на купальниках, видимо, на всякий случай запретили, это была такая перестраховка. Товарищ какой-то встал утром, поругался с женой, потом ему показалось, что что-то не так, решил запретить, а в день, когда шапку-ушанку утверждали, он встал с той ноги, с женой не ругался», – пошутила Богословская.

Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.