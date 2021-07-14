По делу о массовой драке мигрантов в Москве арестованы еще 42 человека

Кузьминский суд Москвы арестовал на 15 суток еще 42 человека, участвовавших в массовой драке возле метро «Кузьминки» в столице, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

«Суд назначил административный арест на 15 суток в отношении 42 граждан», – цитирует РИА «Новости» Каленову.

Накануне за аналогичное правонарушение были отправлены на 15 суток 6 человек. Все они признаны виновными в несанкционированных митинге и шествии, повлекших создание помех движению пешеходов и транспортных средств.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы расследуют инцидент с массовой дракой иностранных граждан у станции метро «Кузьминки» в Москве, Кремль не фиксирует проблем в миграционной сфере.

Напомним, на Зеленодольской улице в столичном районе Кузьминки произошла массовая драка. Значительная часть ее участников – приезжие из стран Средней Азии. В результате драки несколько человек пострадали, получив ранения, в том числе ножевые. Несколько человек госпитализированы. При этом выяснилось, что полицию Москвы заранее предупредили о предстоящей массовой драке мигрантов.

В тексте судебного решения об аресте одного из участников драки отмечалось, что причиной драки мигрантов стал межнациональный конфликт, в драке приняли участие граждане Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По факту драки возбуждено уголовное дело. В пресс-службе ГУ МВД по столице сообщили, что иностранцы, участвовавшие в драке у станции метро «Кузьминки» в Москве, по решению суда будут выдворены за пределы России.