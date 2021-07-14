 

“Здоровье очень ухудшилось”. Мендель рассказала, на сколько похудела на посту спикера президента Зеленского

14.07.2021, 19:30, Новости дня
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По словам 34-летней Мендель, одной из причин ее ухода с должности стало здоровье.

“Оно у меня очень ухудшилось. У меня нагрузка была в разы больше, чем у любого другого пресс-секретаря, и это дало знать. Я уже около трех месяцев лечусь. И думаю, что восстановилась процентов на 80”, – рассказала экс-спикер.

Она подчеркнула, что инициатива покинуть Офис президента исходила от нее самой.

“Это произошло по моей просьбе. И я не психанула, не приняла решение об уходе моментально. Мы с [cоветником руководителя Офиса президента] Михаилом Михайловичем Подоляком обсуждали возможность моего увольнения, я говорила, что у меня есть вопросы, которые я не могу решить в этом графике”, – сказала Мендель.

Она добавила, что в конце прошлого года у нее “был довольно стрессовый период”, который в итоге обернулся написанием книги “Кожен із нас президент”.

“Я впервые серьезно задумалась о своем здоровье и стратегическом направлении. На новогодние праздники я болела ковидом, была на полной самоизоляции, и мне ничего не осталось, как просто выплеснуть это из себя… Начала с того, что взяла дневник и фактически за новогодние праздники написала 13 тысяч слов”, – объяснила Мендель.

Контекст:

В июне 2019 года Мендель стала пресс-секретарем президента, выиграв конкурс на эту должность (в нем принимали участие около 4 тыс. человек). До этого она работала журналистом на телеканалах ICTV, “Еспресо”, “112 Украина”, “Интер”, сотрудничала с иностранными СМИ – The New York Times, Politico, Vice News, CNBC, была консультантом по коммуникациям в офисе Всемирного банка в Украине.

30 апреля 2021 года ряд украинских СМИ сообщили, что Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. В тот же день советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию об увольнении Мендель. Он заявил, что она будет временно исполнять обязанности пресс-секретаря президента – пока завершаются процессы реорганизации коммуникационной работы Офиса президента.

9 июля президент подписал указы об увольнении Мендель и назначении Сергея Никифорова. 

1 июля Мендель сообщила, что написала книгу об украинской политике. Она рассказывала, что герой книги – украинка, которая родилась перед развалом СССР в русскоговорящем городе, которая “хорошо прочувствовала вкус всех страхов, комплексов и ограничений империи под Россией, но училась у западного мира”. 

Книга вышла в свет 11 июля, ее цена в предзаказе – 190 грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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