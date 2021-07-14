Названо имя украинского военного, погибшего на Донбассе 13 июля

Военнослужащий попал под вражеский обстрел из артиллерии 122 мм и 152 мм, были обстреляны позиции 57 отдельной мотопехотной бригады в районе села Причепиловка Луганской области.

https://www.facebook.com/nikopolomvk.ua/posts/4545343458817690

Журналист Александр Махов рассказал в Facebook, что погиб его побратим, служивший под позывным “Белый”. Он пошел на фронт добровольцем еще в 2014 году, и после этого несколько раз подписывал контракт.

“Опытный воин. Первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для меня на войне. Тихий герой. Обычный человек, которых тысячи, ушедших на войну. Не участвовал в выдающихся боях и операциях. Но на своей маленький войне был среди лучших”, – написал Махов.

Через четыре дня, 17 июля, бойцу должно было исполниться 39 лет. У него остались трое детей.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4724211917608879&id=100000603522570

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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