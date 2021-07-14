Гендиректор ВОЗ: Мы находимся на ранней стадии третьей волны пандемии COVID-19

“По мере того, как нарастающий уровень вакцинации в Европе и Северной Америке начал оказывать влияние, мы наблюдали устойчивое снижение числа случаев заболевания и смертности. К сожалению, сейчас эти тенденции изменились, и мы находимся на ранней стадии третьей волны”, – сказал он.

Гебрейесус отметил, что рост числа случаев COVID-19 во всем мире фиксируется четыре недели подряд.

“И после 10 недель спада количество смертей снова растет. Вирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества трансмиссивных вариантов”, – сказал глава ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили более 188 млн случаев COVID-19, умерло более 4 млн человек.

В ВОЗ 13 июля сообщали, что за неделю с 5-го по 11 июля наблюдалось увеличение количества новых случаев коронавируса в мире на 10% по сравнению с предыдущей неделей. Количество смертей увеличилось на 3%.

По состоянию на 14 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 2,2 млн человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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