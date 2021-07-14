Компания Apple выпустит особый аккумулятор-магнит

Новый аккумулятор, разработанный в компании Apple, будет служить как дополнительная батарея к лучшим моделям смартфонов двенадцатой линейки iPhone. Его можно будет использовать как с флагманскими версиями, так и с обычными.

Аккумулятор MagSafe можно прикрепить к корпусу с обратной стороны. Далее начинают работать магниты для быстрой зарядки основной батареи. И никаких проводов!

По словам разработчиков, данный аккумулятор выйдет на рынок 20 июля. Уже известна и цена. Она составит эквивалент 99 американских долларов в базовом варианте. Также сообщается, что в РФ такой аккумулятор станут продавать по 9 490 рублей. Аккумулятор является аналогом зарядного устройства беспроводного типа мощностью 20 Вт.