Ученые придумали способ переработки пластика в протеиновый порошок

Учёные из Технологического университета Мичигана и Иллинойского университета придумали способ переработать опасный для экологии пластик в протеиновый порошок. Для этого будет использоваться химическое соединение и специальные бактерии.

Микробиолог Стивен Тектманн и его коллега биоинженер Тин Лу решили избавиться от пластика во всём мире раз и навсегда. Для этого они разработали химическое соединение, которое будет разрывать пластик на молекулярном уровне и превращать его в питательное вещество. Его же используют для кормления бактерий. В процессе поедания они выделяют вещество, на 55% состоящее из белка. Далее полученную смесь нужно высушить и перемолоть в порошок. На выходе, как отметили авторы разработки, получается протеин, который часто употребляют в пищу спортсмены. За эту разработку немецкая фармацевтическая и химическая компания Merk KGaA заплатила учёным 1,2 млн долларов, чтобы они дальше развивали своё изобретение и могли сосредоточиться на полевых испытаниях.

Как отметили Тектманн и Лу, сейчас решается вопрос с Управлением по санитарному надзору за качество пищевых продуктов и медикаментов США. Их сотрудники должны изучить полученный протеин на предмет опасных соединений и долгосрочных побочных эффектов. Если же таких не обнаружиться, то изобретатели смогут получить одобрение от властей на коммерциализацию своей разработки. Именно поэтому учёные уже сейчас занимаются поиском партнёров в отраслевой промышленности, кто готов помочь в создании полномасштабного этапа производства нового протеинового порошка.

Источник: 3dnews.ru