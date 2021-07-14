 

Медики назвали две главные причины включить виноград в ежедневный рацион

14.07.2021, 19:26, Разное
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Медики назвали две главные причины включить виноград в ежедневный рацион и употреблять его регулярно. Он помогает при заболеваниях кишечника и прекрасно справляется с различными нарушениями сна.
Пилотное исследование, проводимое ещё в 2009 году, подразумевало изучение воздействия спелого винограда на здоровье пациентов с раком толстой кишки. Они регулярно употребляли лакомство на протяжении 14 дней. После этого эксперты сравнили показатели и обнаружили, что экспрессия генов, ответственных за рост опухолей, заметно снизилась. При этом сами исследователи не уверены, что виноград сможет вылечить от рака, но он благотворно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, снижая риск заболеваний.

Ещё одним положительным свойством винограда стал его состав. Ягода является естественным источником мелатонина. Данный гормон вырабатывается в организме человека перед сном, и часто у людей с нарушением нарушен как раз уровень этого вещества. Употребляя в пищу немного винограда незадолго до сна, можно заметно улучшить как качество, так и глубину отдыха, проснувшись утром с новыми силами. Медики отмечают, что у винограда, несмотря на его положительные свойства, есть противопоказания, и перед ежедневным употреблением лучше проконсультироваться с врачом.

Источник: www.medikforum.ru



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