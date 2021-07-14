 

Ученые: Одна доза вакцины Sputnik V вызывает сильный иммунный ответ

14.07.2021, 19:26, Разное
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В исследовании, которые провели исследователи из Аргентины, была изучена результативность Sputnik V. Выяснилось, что всего одна доза этой вакцины способна вызвать сильный иммунный ответ против SARS-CoV-2.
По словам одного из авторов исследования Андреа Гамарника, ученым необходимы данные о реакции организма на различные вакцины. Это позволит оптимизировать стратегию вакцинации во всем мире. Эксперты сравнили эффект, который получается от двух и одной дозы Sputnik V. Инъекции делали 289 медицинским работникам, которые трудились в больницах Аргентины. Спустя три недели после повторной дозы вакцины у добровольцев, которые не были инфицированы ранее, выработались антитела к IgG.

Позже выяснилось, что у 94% испытуемых даже после первой дозы препарата развивались антитела к иммуноглобулину G. У 90% медиков выявили нейтрализующие антитела, препятствующие вирусам инфицировать клетки. При этом, вторая доза Sputnik V не увеличивала показатели выработки антител у тех людей, которые уже болели COVID-19.

Источник: medikforum.ru



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