 

В Головинском районе по программе реновации построят новые детские сады и школы

14.07.2021, 19:20, Разное
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Москвичи уже успели убедиться, что программа реновации, реализуемая в столице, – для людей. Вместо старых квартир люди получат новые в современных домах – совершенно новые условия для комфортной жизни; с безопасными дворами, уютными скверами, спортплощадками и всей необходимой социальной инфраструктурой.

Так, в Головинском районе по программе реновации построят 13 объектов образования: пять детских садов, шесть школ и два блока начальных классов. Также здесь возведут два физкультурно-оздоровительных комплекса и две поликлиники, детский досуговый центр и детскую школу искусств.

В Головинском районе новые квартиры получат жители 137 домов, в которых проживают более 32 тысяч человек. Для начала переселения подобраны 16 стартовых площадок. Также на стадии строительства в районе находятся шесть жилых домов. Кстати, с начала года в районе ввели три новостройки. До конца 2021-го планируется ввести еще три дома.

Помимо реновации, в Москве реализуется не менее масштабный проект – “Мой район”. Благодаря программе, запущенной несколько лет назад, в столице развивается социальная инфраструктура. Например, по программе “Мой район” в Головинском районе построены три детских сада, участок Авангардной улицы, участок Северо-Восточной хорды, развязка Головинское шоссе – улица Авангардная.

Также в районе благоустроены набережные реки Лихоборки, парк-усадьба “Михалково”, 113 дворов, территория вдоль Ленинградского шоссе, парк на Кронштадтском бульваре, реконструированы четыре библиотеки, культурный центр “Онежский”.

Но и это еще не все. В Головинском районе открыты станции Московского центрального кольца “Лихоборы” и “Коптево”, установлены 89 пандусов в многоквартирных домах, расширено Головинское шоссе. Здесь продолжается благоустройство придомовых территорий, улучшение пешеходных связей и строительство пешеходных переходов.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о строительстве учебного корпуса в районе Куркино. В здании на Юровской улице разместят начальную школу для 400 учеников, дошкольное отделение для 150 детей и консультативный психолого-педагогический центр.



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