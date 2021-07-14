Мнение: Российско-турецкие отношения. Между партнерством и соперничеством

Небезынтересный (хотя и сваливающийся в капитана очевидность) отчет ISW о российско-турецких отношениях.

КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ ПРИВОДИТ К КОНФЛИКТАМ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, В АФРИКЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Ключевой вывод: российско-турецкие отношения стали определяющим фактором конфликта в обширном регионе от Северной Африки до Центральной Азии. Общая цель Турции и России – сделать нынешнюю международную систему более многополярной, побуждает их сотрудничать во многих областях, но различия в желаемых результатах привели к более частым столкновениям в Сирии и на Кавказе. Способность обоих государств разделять свою совместную и конкурентную деятельность, вероятно, будет определять степень нестабильности, вызванную их агрессивной внешней политикой. Соединенные Штаты и их союзники должны найти правильные пути сотрудничества с Турцией, чтобы противостоять российскому влиянию и ограничить риск быстрой эскалации конфликта между Кремлем и Анкарой.

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разделяют оппозицию нынешнему международному порядку, руководимому Западом.

Эрдоган хочет превратить Турцию в независимую и влиятельную мировую державу, оставаясь ключевым членом НАТО. Он считает, что взаимодействие с Россией имеет решающее значение для расширения охвата Турции и диверсификации ее партнеров за пределами Запада. Путин хочет подорвать институты, возглавляемые Западом, и восстановить роль России в качестве важного игрока в многополярном мире. Путин видит стратегическую независимость Турции как инструмент обострения политических разногласий на Западе и подрыва НАТО.

Россия и Турция эффективно разделяют свои конфликты.

Россия и Турция успешно поддерживают регулярные дипломатические контакты, несмотря на поддержку противоборствующих сторон конфликтов в Сирии, Ливии и, в ограниченной степени, в Нагорном Карабахе. Эти каналы остались нетронутыми из-за геополитических кризисов или эскалаций, которые могли вынудить другие страны, занимающие аналогичные позиции, разорвать дипломатические отношения.

В основном российско-турецкая конкуренция происходит вблизи наиболее важных регионов интересов обеих стран, а не на отдаленных территориях. Турция все больше угрожает основной сфере влияния России из-за культурных и военных контактов с тюрко-мусульманскими общинами бывшего Советского Союза и других регионов, представляющих основные интересы России. Россия может ограничить поведение Анкары в Сирии угрозой прорежимного наступления в провинции Идлиб на границе с Турцией. Российское наступление может вынудить 3 миллиона сирийцев бежать на север – возможно, самая большая опасность для и без того испытывающей трудности экономики Турции и поддержки Эрдогана на выборах. Россия остается ключевым влиятельным игроком на Кавказе после того, как в ноябре 2020 года заключила соглашение о прекращении огня между Арменией и Азербайджаном. Кремль может сделать приоритетом все более враждебную политику по отношению к Турции в ответ на действия Турции на театральных подмостках, близких к основным интересам Кремля.

Оба государства все чаще готовы вмешиваться в конфликты и кризисы за рубежом в своих интересах. Кремль хочет сохранить господство в бывшем Советском Союзе (БСС), повысить способность России проецировать силу в глобальном масштабе и расширить российские экономические активы и базирование на Ближнем Востоке. Эти действия часто противоречат усилиям Анкары по укреплению лидерства Турции в ее ближнем зарубежье, тюрко-мусульманском мире и среди симпатизирующих ей развивающихся стран в Африке к югу от Сахары и в остальной части Азии. Турция также все больше желает размещать свои вооруженные силы и военную технику за границей, чтобы формировать конфликты в своих интересах, примером чего являются Ливия и Нагорный Карабах: военная поддержка Турции стимулировала и сделала возможным наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе в конце 2020 года, обеспечивая недорогую возможность повысить роль Турции на Кавказе и открыть новый театр соперничества с Россией. Точно так же комбинация связана с использованием турецких дронов.

Расширяющееся развертывание Россией и Турцией обычных и марионеточных сил увеличивает риск эскалации на нескольких театрах военных действий. Использование Россией и Турцией иностранных марионеточных сил, сложной авиации, в том числе беспилотных летательных аппаратов, и стремление трансформировать локальные конфликты в международные линии фронта создали хрупкую международную сеть турецко-российских взаимодействий, включая Украину, Среднюю Азию и Черное море. Любой из акторов может повышать ставки на одном театре в ответ на действия в другом театре. Оба ищут недорогие возможности помешать друг другу, когда это необходимо, и предлагают уступки в другое время, чтобы максимизировать свое влияние в разных сферах. Например, после сообщений о вербовке и развертывании турецкими войсками сирийцев в Азербайджане в поддержку кампании Баку в Нагорном Карабахе Россия нанесла авиаудары с большим числом жертв по поддерживаемым Турцией сирийским группировкам.

Соединенным Штатам и их союзникам придется действовать в соответствии с этой сложной динамикой еще долгие годы. Анкара останется зависимой от НАТО в отношении многих требований безопасности, даже если будет играть более независимую и влиятельную роль. Оба эти аспекта турецкой стратегии появились еще до Эрдогана и, вероятно, переживут его правительство. Если политики США и их союзников поймут уникальный стратегический расчет Турции, альянс НАТО и партнерство между США и Турцией смогут найти правильные пути сотрудничества, чтобы противостоять влиянию России на ключевых театрах военных действий и ограничить риск быстрой эскалации конфликта между Россией и Турцией.

Эзги Язычи

http://www.understandingwar.org/backgrounder/competition-between-russia-and-turkey-drives-conflict-across-middle-east-africa-and – цинк

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