Воспитание строгого режима

В РФ утверждены новые образовательные стандарты с патриотизмом, а в белорусских школах появятся завучи по военно-патриотическому воспитанию.

Промывание мозгов в белорусских школах давно уже стало частью школьной программы. Правда, только в этом году по этой части программы будут назначены специальные завучи: с 1 сентября в школах вводится должность завуча по военно-патриотическому воспитанию. Проще говоря — замполит. Или политрук. А совсем по-старому — комиссар.

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Специально для школьных политруков из бюджета будут выделены деньги на две тысячи ставок. При этом никаких дополнительных уроков не вводится. Стоять у доски с указкой, проверять тетради, брать классное руководство новые начальники не будут (это, впрочем, к лучшему). У них задача посложнее — «реализация идеологии в области обеспечения военной безопасности, в части, касающейся гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». А еще — «формирование у юношей и девушек морально-психологических качеств, необходимых для защиты Отечества». Так, во всяком случае, написано в Едином квалификационном справочнике должностей госслужащих.

Острая необходимость в комиссарах в школе возникла, судя по всему, в прошлом учебном году, начало которого совпало с пиком протестной активности белорусов.

Выпускники разных лет приносили свои золотые медали и грамоты и оставляли у школьных заборов, чтобы ничего их больше не связывало с теми стенами, в которых 9 августа хамски фальсифицировались результаты выборов.

Родители проводили акции протеста в школьных дворах. Учителя записывали видеоролики, призывая коллег не участвовать в фальсификациях и рассказать правду. Потом эти учителя оказывались без работы. Родители учеников начальных классов массово забирали детей из государственных школ и объединялись в так называемые «родительские кооперации»: это когда несколько семей снимают помещение, сами находят учителей для своих детей, и те учатся без всякой школьной идеологии. Но такой финт допустим лишь в начальной школе: чтобы освободить ребенка от занятий, его нужно перевести на индивидуальный план обучения. Разрешить или не разрешить — решает директор школы. И если в первых классах еще возможно получить такое разрешение, то потом это становится практически нереальным. Взрослеющие белорусы обязаны находиться под надзором как минимум завуча. Надежнее всего, если это завуч по военно-патриотическому воспитанию.

Это воспитание начинается для каждого первоклассника сразу же, 1 сентября. Всем первоклашкам уже много лет во всех белорусских школах торжественно преподносят книгу «Беларусь — наша Радзіма». На обложке под названием книги написано: «Подарок президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко первокласснику».

В книге самого А.Г.Лукашенко — с избытком, едва ли не на каждом развороте. И еще там записаны, как на скрижалях, вехи истории независимой Беларуси:

«1991 год. Объявление независимости Республики Беларусь.

1994 год. Принятие новой Конституции Республики Беларусь.

1994 год. Избрание президентом Республики Беларусь Лукашенко Александра Григорьевича».

На этом история Республики Беларусь в книге заканчивается, а у школьников начинается учебный год.

Еженедельно во всех классах, с первого по одиннадцатый, должна проводиться политинформация. Это называется «информационный час», и уроки в этот день начинаются на полчаса раньше. Дальше все зависит от учителя. Одни действительно воспринимают приказ буквально и каждую неделю рассказывают детям о том, как им сказочно повезло жить в Беларуси с ее экономическими достижениями и политической стабильностью. Другие тихо саботируют, позволяя детям во время информационного часа делать домашнее задание. Но уверенные, четко выписанные галочки стоят во всех классных журналах: информационный час проведен, патриотизм повышен. А в старших классах проводятся еще и уроки допризывной подготовки. Там старшеклассникам уже не рассказывают про стабильность — наоборот, объясняют, что Беларусь окружена врагами, в том числе внутренними.

После уроков начинаются внеклассные мероприятия. Детей постарше зимой гонят на массовку в ледовых дворцах, где играет в хоккей Николай, младший из Лукашенко, а летом те, кому не повезло уехать из города, изображают счастливое детство на параде 3 июля. Тех, кто помладше, таскают по «патриотическим» экскурсиям. К примеру, пару лет назад класс моего сына в течение одного учебного года успел побывать на экскурсиях в ОМОНе и в части внутренних войск 3214, которую в народе уже давно называют эскадроном смерти. В милицейской газете потом писали, что дети «с удовольствием примерили бронежилеты, шлемы и дубинки».

Еще минских школьников любят водить на экскурсию в школу КГБ, которая теперь называется Институтом национальной безопасности. Там их водят в тир и дают пострелять, рассказывают героическую историю заведения, которое окончили многие выдающиеся люди. Правда, фамилий не называют. Военная тайна, наверное. А еще показывают памятник чекисту, который стоит где-то в нише, укрытый от посторонних глаз. Курсанты, очевидно, ходят к нему помолиться и погрустить в тишине.

А еще в первом классе белорусских детей принимают в октябрята. Принимают в актовом зале, где они повторяют за социальным педагогом текст клятвы. Кто был октябренком в СССР — тот помнит. Текст не изменился, как завещал великий Ленин.

В четвертом классе октябрята становятся пионерами. Правда, галстуки они носят не красные, а красно-зеленые. Все остальное — как обычно. А в старших классах начинается БРСМ — белорусский республиканский союз молодежи, в просторечии — «лукамол».

В «лукамол» загоняют и кнутом, и пряником. Кнут — это угрозы испортить аттестат и предупреждения, что в университет без членства в БРСМ не примут. Пряник — это скидки на дискотеки и концерты и обещания трудоустройства для желающих на лето. Приятельница рассказывала, как ее младшая сестра едва не соблазнилась. Пришла из школы и сказала отцу, что, пожалуй, вступит в БРСМ, потому что обещали с работой на лето помочь. Отец ответил: «Правильно мыслишь, дочь. Работа тебе, если вступишь в БРСМ, очень понадобится, потому что дома у тебя больше не будет».

Раньше родителей, которые объясняли детям все по-настоящему, по-взрослому, было меньшинство. Большинство с отвращением одобряло вступление во все эти ряды, чтобы кровиночке аттестат не испортили. Даже от кружка «Юный омоновец» не отговаривали — есть и такой в Беларуси.

Но последний учебный год изменил и детей, и родителей. Сейчас дети не в «Юном омоновце» время проводят, а «Жыве Беларусь!» на асфальте пишут. Или сидят в отделении милиции, задержанные за красно-белый зонтик в руке. Или ждут родителей из тюрьмы. Или бегут с ними ночью через границу. Быстро, в общем, взрослеют. Так всегда бывает на войне.

Чтобы остановить взросление и мышление, чтобы вернуть детей в строй, государство назначает им в школы завучей по военно-патриотическому воспитанию. Будучи матерью школьника и общаясь с детьми и родителями его одноклассников и друзей, могу сказать совершенно точно: это будут деньги на ветер.

Бездарный и бессмысленный проект, обреченный на провал. Дети в строй уже не встанут, а родители уже не будут молчать, опасаясь испорченного аттестата. Разве что анекдоты про школьных замполитов появятся в Беларуси в изобилии, так что физрук с трудовиком смогут, наконец, выдохнуть.

Ирина Халип, Собкор по Беларуси

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