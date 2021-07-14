Николас Кейдж впервые вышел в свет с пятой женой

Вчера, 13 июля, в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового триллера режиссера Майкла Сарноски “Свинья”. На красной дорожке перед репортерами появилась вся съемочная группа, в том числе и исполнитель одной из главных ролей Николас Кейдж.

57-летний актер в этот вечер привлек все внимание прессы, потому что он пришел на премьеру со своей уже пятой по счету женой – 26-летней японкой Рико Шибатой. Это первый выход пары в качестве супругов, а поженились они 16 февраля этого года, всего через пару дней после Дня святого Валентина.

Николас Кейдж и Рико Шибата Николас Кейдж и Алекс Вулф

Съемочная группа фильма “Свинья”: Майкл Сарноски, Адам Аркин, Ванесса Блок, Николас Кейдж и Алекс Вулф

Напомним, что впервые папарацци заметили Николаса и Рико вместе 25 февраля 2020-го в Новом Орлеане. Тогда он привел девушку в собственную усыпальницу на городском кладбище: сооружение в виде белоснежной пирамиды актер приобрел в 2010 году и завещал похоронить себя в ней. Почему для одного из первых свиданий Кейдж выбрал столь неординарную локацию, осталось загадкой. Позже стало известно, что с Рико актер познакомился в Японии. А свадьбу они сыграли в этом году, в отеле Wynn в Лас-Вегасе. Для Николаса Кейджа этот брак стал пятым, а для Рико Шибаты – первым.

До Рико Николас год состоял в отношениях с 23-летней Эрикой Койке, которая, как многие подмечали, похожа на его бывшую жену – Элис Ким. 23 марта 2019 года партнеры расписались, а уже спустя 4 дня аннулировали брак. Что первое, что второе стало полнейшей неожиданностью для близких и поклонников Кейджа. Позже Кейдж уверял, что девушка его обманула. По его словам, перед тем как подать заявление, они сильно пили. Также он заявил, что Койке изменяла ему на протяжении всего романа с ним. В ответ визажист по профессии потребовала у него алименты за потраченное время и деньги.

Николас Кейдж и Эрика Койке

До Эрики Кейдж был женат трижды. Первый брак с актрисой Патрисией Аркетт продлился шесть лет (с 1995 по 2001 год), второй раз Кейдж сыграл свадьбу с Лизой Марией Пресли, дочерью Элвиса Пресли, которая до этого была замужем за Майклом Джексоном. Николас и Лиза расстались через три месяца после бракосочетания. С третьей женой, официанткой Элис Ким, Кейдж прожил почти 12 лет (после развода он впал в депрессию), сейчас они вместе воспитывают 15-летнего сына Кал-Эла. Также у Кейджа есть старший сын от гражданского брака с актрисой Кристиной Фалтон (они встречались на рубеже 80-90-х годов) – Уэстон Коппола. Сейчас ему уже 30 лет. Он пошел по стопам отца: в 2018 году парень женился в третий раз. Николас Кейдж с сыном Уэстоном