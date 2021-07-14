Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Российский Су-27 сопроводил американского разведчика RC-135 в небе над Черным морем, нарушения государственной границы РФ не допущено, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО).

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали движущуюся к границам воздушную цель над Черным морем, передает РИА «Новости» со ссылкой на НЦУО.

Для опознания цели и недопущения нарушения границы в воздух подняли Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря», – указали в центре.

Полет российского самолета проводился в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, нарушения границы не допущено, заключили в НЦУО.

Во вторник российский истребитель Су-30 сопроводил американский самолет-разведчик у границ РФ над Черным морем, нарушения границ также не было допущено.