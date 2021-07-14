Песков подтвердил участие Путина в саммите АТЭС

Президент РФ Владимир Путин примет участие во встрече лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая состоится 16 июля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, будет ли Путин принимать участие в виртуальной встрече лидеров стран АТЭС, передает ТАСС.

В число стран АТЭС входят Южная Корея, Австралия, Китай, Индонезия, Япония, Вьетнам, Канада, Мексика и другие государства.

Напомним, в ноябре 2020 года президент Владимир Путин выступал на саммите АТЭС. В ходе своего выступления российский лидер заявил, что наблюдается тревожная тенденция в мировой экономике, связанная со спадом промышленного производства и бедности на фоне пандемии.