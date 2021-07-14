Путин ответил Зеленскому, может ли обсудить с ним свою статью

“Если есть желание подискутировать, думаю, что им нужно взять паузу, внимательно прочитать ее сначала, эту статью, проанализировать, поднять документы, я думаю, что они так и сделают, они найдут, о чем здесь поговорить”, – сказал Путин.

По утверждениям прзидента РФ спорить с его статьей “довольно сложно”, потому что она “честная” и “реально основана на исторических документах”.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя материал Путина 13 июля, заявлял, что не прочитал его до конца.

“Некоторые вещи, о которых он писал, мы могли бы проговорить. Возможно, я бы предоставил ему много материалов для другой, будущей статьи”, – сказал глава Украинского государства.

Контекст:

На сайте Кремля 12 июля появилась статья Путина “Об историческом единстве русских и украинцев”, в том числе – на украинском языке. В ней утверждается, что “россияне и украинцы – один народ, одно целое”, а современная Украина – это “детище советской эпохи”.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, реагируя на статью, заявил, что Украина не ждет от российского руководства правды и понимания исторических различий между странами.

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