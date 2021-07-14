 

Россия – четвертая в мире по заболеваемости COVID-19 – ВОЗ

14.07.2021, 18:36, Новости дня
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По сведениям Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ выявили 5,83 млн случаев коронавирусной инфекции (23 827 – 13 июля).

По количеству случаев COVID-19 за все время пандемии Россия опередила Францию (5,7 млн).

Больше всего подтвержденных случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в США – 33,57 млн, на втором месте – Индия (30,9 млн), третья – Бразилия (19,1 млн).

В то же время, в РФ вторые сутки подряд фиксируют новый рекорд смертности от COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, РФ – пятая в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19 (5,79 млн). Больше – у США (33,91 млн), Индии (30,95 млн), Бразилии (19,15 млн) и Франции (5,88 млн).

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 “Дельта”. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Согласно данным ВОЗ, Россия – вторая в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки (после Великобритании) и первая – по количеству смертей от коронавирусной инфекции.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 111-ти странах, сообщали 13 июля в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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