В Украине в целом подтверждено четыре случая штамма коронавируса “Дельта” – главный санврач

Он напомнил, что два случая подтвердили 14 июля в Закарпатской области.

“Результаты стали известны после завершения секвенирования отобранных образцов в Институте молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины. Предварительно известно, что лица, у которых было обнаружено заболевание, заболели после возвращения их или их родственников из России, где зарегистрирована вспышка штамма “Дельта”. Сейчас, по сообщениям врачей, женщина и мужчина прошли курс лечения и выписаны домой. Всего в Украине есть четыре подтвержденных случаев коронавируса штамма “Дельта”, – сообщил Кузин.

Главный санврач призвал украинцев соблюдать противоэпидемические меры и прививаться против коронавируса.

Контекст:

Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что штамм коронавируса “Дельта” становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По состоянию на 13 июля штамм циркулирует в 111 странах мира, сообщали в ВОЗ,

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве.

Министерство иностранных дел Украины рекомендует не посещать страны, где наблюдается вспышка коронавируса в связи с распространением “Дельты”, а в СНБО не исключают, что сообщение с ними будет полностью закрыто. 23 июня Кабмин ввел обязательный экспресс-тест на COVID-19 в пунктах пропуска для пересечения украинской границы прибывшим из Индии, Великобритании, РФ и Португалии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 14 июля в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавируса, умерло 52,7 тыс. пациентов, выздоровело почти 2,2 млн человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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