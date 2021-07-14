 

Продукты – лидеры по содержанию сложных углеводов

14.07.2021, 18:36, Новости дня
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Простые углеводы легко усваиваются организмом и имеют высокий гликемический индекс, в то время как для расщепления сложных потребуется более количество энергии, при этом они надолго утоляют чувство голода.

Диетологи рекомендуют людям, которые следят за фигурой или хотят избавиться от лишнего веса, включить в рацион продуты, содержащие сложные углеводы. 

На профильном сайте MedlinePlus, который публикует статьи о здоровье, основываясь на материалах американской Национальной библиотеки по медицине, опубликован список продуктов, которые в максимальном количестве содержат сложные углеводы.

Основным источником сложных углеводов являются продукты растительного происхождения:

бобовые (фасоль, горох, чечевица);
цельнозерновые (все виды крупы, мука грубого помола, макароны из муки грубого помола);
овощи и фрукты(свекла, морковь, кабачки, бананы, тыква, картофель).

Диетологи рекомендуют составлять рацион таким образом, чтобы углеводы составляли от 45% до 65% дневной калорийности, подразумевая, что речь идет о сложных углеводах, отмечается в статье на сайте Medical news today. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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