 

СБУ заблокировала создание фейкового “городского совета” в Запорожской области

14.07.2021, 18:36, Новости дня
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По данным спецслужбы, злоумышленники планировали создать собственные “суды” и “силовой блок” в составе фейкового образования в Запорожской области.

Следствие установило, что организовал противоправную деятельность житель Запорожской области. Ему помогали сообщники. Для легитимизации своих “полномочий” они провели подпольные собрания и выбрали так называемых “мэра” и “депутатов” самопровозглашенного органа местного самоуправления.

“Для привлечения “единомышленников” в свои ряды злоумышленники обещали гражданам “должности”, освобождение от уплаты налогов, регистрации имущества, а также неподсудность органам судебной власти Украины”, – говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили у злоумышленников учредительные “документы” фейковых образований, протоколы собраний “активистов”, компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – ограничение свободы на срок до трех лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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