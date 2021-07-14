 

На российский рынок вышел дешевый смартфон за 100 долларов

14.07.2021, 18:34, Новости дня
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Новый мобильный аппарат ZTE Blade A31 поступил в продажу в российских магазинах. Речи идет о бюджетном смартфоне, базовая стоимость которого производителем установлена на уровне 100 американских долларов.

Как сообщают официальные источники, данный смартфон управляется при помощи операционной системы Android 11. Аппарат построен на основе процессора Unisoc SC9863A, который обеспечивает работу с тактовой частотой 1,6 ГГц. Также в конструкции предусмотрен графический ускоритель IMG8322.

Низкая цена гаджета объясняется, в частности, отсутствием модема для беспроводной связи пятого поколения. Здесь пользователь может рассчитывать только на 4G/LTE. Также в смартфоне установлен относительно небольшой дисплей размером 5,45 дюйма.



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