 

Эксперты рассказали, какие неполадки экрана могут свидетельствовать о скорой поломке смартфона

14.07.2021, 18:34, Новости дня
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Странная работа видеокамеры, динамиком, а тем более – экрана смартфона может свидетельствовать о его скором выходе из строя, говорят эксперты.

Дело в том, что срок службы разных составных частей смартфона неодинаков, напоминают специалисты. Если раньше первым изнашивался аккумулятор, то сегодня «слабым звеном» можно с полной уверенностью считать экран смартфона, модем, камера и микрофон.

Плохая работа любого их этих компонентов может свидетельствовать о том, что и другие также исчерпывают свой ресурс. А это значит, что и сам гаджет вскоре закончит свой жизненный путь и должен будет отправиться в утиль. Если вы видите, что со смартфоном что-то не так, лучше без промедления скачайте с него важную информацию, контакты и пр.



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