На Луну предложили сбрасывать навигационные маяки для создания окололунного GPS

Сотрудники компании Masten Space Systems предложили сбрасывать на Луну навигационные маяки-ретрансляторы для создания собственной окололунной GPS. Она будет использоваться для координации движения космических аппаратов на орбите спутника.

Многие космические агентства заинтересованы в проектах по навигации возле Луны, так как будущие программы по её освоению требуют высокой точности при планировании полётов. Это касается и высадки на поверхность Луны, которую требуется внимательно отслеживать. Трудность состоит в отсутствии необходимых средств связи возле планеты, так как все спутники сосредоточены на орбите Земли. В NASA предложили создать сверхмощную связь для этих целей, но в Masten Space System видят куда более простое решение. Они намерены сбрасывать с орбиты на Луну маячки, которые потом объединят в единую сеть. Эти устройства будут выполнены из ударопрочного материала и смогут пережит десантирование на поверхность. После активации они начнут передавать своё точное местоположение и время. Объект, оказавшийся на орбите, просто подключится к внутренней сети и будет сопоставлять данные от нескольких маячков, замеряя своё расстояние к каждому из них. Таким образом, находясь на орбите, модуль получит точные данные о своём местоположении.

В NASA пока никак не отреагировали на заявления разработчиков системы маячков на Луне. Несмотря на это, ВВС США планирует запустить в 2023 году программу AFWERX, победитель которой и сможет получить финансирование своего проекта для создания на Луне качественной системы связи. В этом же году в Masten намерены отправить к естественному спутнику Земли аппарат XL-1. Не исключено, что на его борту будет прототип маячка, который испытают в реальных условиях.

Источник: nplus1.ru