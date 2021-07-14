Археологи обнаружили наскальный рисунок с процессом сбора меда

В Испании в окрестностях Пиренеева в пещере Барранко Гомес археологи обнаружили необычный наскальный рисунок. Он был выполнен в левантийском стиле и демонстрировал процесс сбора меда.

Пещера, в которой нашли живопись, располагается на берегу Гуадалопе. По словам ученых, рисунок был нанесен на скалу приблизительно 7,5 тысячелетий назад. Его особенностью является то, что все детали прекрасно прорисованы и отлично сохранились. Кроме сцены сбора меда художник показал бегущую лань и пару лучников, которые за ней охотятся.

На рисунке, сделанном в пещере Барранко Гомес, изображена фигура человека, которые карабкается по лестнице, чтобы достать улей. Благодаря живописи археологи установили, что древние люди пользовались новаторскими методами при освоении скалолазания. Лестницу зафиксировали наверху, а примерно посередине подъема был колышек, который предназначался для ее дополнительного крепления.

Источник: planet-today.ru