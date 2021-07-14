Погребинский об отношениях Зеленского и Меркель: Он перешел все границы

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается выполнять обещания, данные канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом в эфире украинского политического ток-шоу заявил политолог Михаил Погребинский.

Напомним, 12 июля глава Незалежной с рабочим визитом посетил ФРГ. Основной темой встречи Зеленского и Меркель стало строительство газопровода “Северный поток-2”. Украина давно и безрезультативно пытается сорвать этот проект.

Кроме того, главы государств обсудили ход реализации так называемой “формулы Штайнмайера”. Погребинский отметил, что Зеленский вроде как согласился ее выполнять, однако реально верить ему нельзя. “Он сначала даёт обещания, а потом их не выполняет”, – подчеркнул эксперт. Он также заявил, что с Зеленским договориться невозможно.

Более того, политолог считает, что Меркель уже давно поняла, с кем имеет дело. “Она очень хорошо знает о недоговороспособности Зеленского”, – отметил аналитик.

Погребинский подчеркнул, что украинский президент способен только деньги просить, после чего – упрекать, мол мало дали. По мнению эксперта, главу Незалежной мало волнует ответственность за граждан Украины, которую он взял на себя. Он отметил, что западные страны понимают это.

Политолог заявил, что сейчас с Зеленским общаются исключительно по инерции, несмотря на то, что украинский президент давно “перешел все границы нормальной дипломатии”.