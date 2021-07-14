 

Погребинский об отношениях Зеленского и Меркель: Он перешел все границы

14.07.2021, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Украины Владимир Зеленский не собирается выполнять обещания, данные канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом в эфире украинского политического ток-шоу заявил политолог Михаил Погребинский.

Напомним, 12 июля глава Незалежной с рабочим визитом посетил ФРГ. Основной темой встречи Зеленского и Меркель стало строительство газопровода “Северный поток-2”. Украина давно и безрезультативно пытается сорвать этот проект.

Кроме того, главы государств обсудили ход реализации так называемой “формулы Штайнмайера”. Погребинский отметил, что Зеленский вроде как согласился ее выполнять, однако реально верить ему нельзя. “Он сначала даёт обещания, а потом их не выполняет”, – подчеркнул эксперт. Он также заявил, что с Зеленским договориться невозможно.

Более того, политолог считает, что Меркель уже давно поняла, с кем имеет дело. “Она очень хорошо знает о недоговороспособности Зеленского”, – отметил аналитик.

Погребинский подчеркнул, что украинский президент способен только деньги просить, после чего – упрекать, мол мало дали. По мнению эксперта, главу Незалежной мало волнует ответственность за граждан Украины, которую он взял на себя. Он отметил, что западные страны понимают это.

Политолог заявил, что сейчас с Зеленским общаются исключительно по инерции, несмотря на то, что украинский президент давно “перешел все границы нормальной дипломатии”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.06 / Площади возле станции метро “Электрозаводская” БКЛ благоустроят

14.06 / О РУССКОМ МЕССИАНСТВЕ

12.02 / В Госдуме ответили на условие США для отмены санкций против России: Нечем пугать

08.03 / Копить зло за Карский мир – Скрытая доктрина армян в отношении России

15.03 / Доктор Синатра назвал простой способ снизить артериальное давление

05.02 / Американское ЦРУ рассекретило информацию о паранормальных явлениях в Новосибирске

27.08 / Рожденный воровать — летать не сможет

18.03 / Скандалы: «О проведении мероприятия уже никто не говорил»

21.04 / Госдепартамент сообщил об отъезде посла США из России

05.06 / Витамины и железо: как усилить рост волос с помощью шпината

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика