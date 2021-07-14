 

“Круг добра” закупит препарат “Золгенсма” для лечения детей со СМА

14.07.2021, 18:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это уже третий препарат для лечения СМА, который утвержден экспертным советом фонда. Ранее были закуплены и поставлены детям “Нусинерсен” и “Рисдиплам”.

“Более того, в регионах есть запас этих препаратов до конца текущего года и на первый квартал следующего. Можно сказать, что вопрос лечения пациентов со СМА фондом решен”, – сказал Ткаченко.

Он напомнил, что за полгода более тысячи детей получили жизненно важные препараты от фонда. Для еще более трех тысяч пациентов препараты будут закуплены в ближайшее время. На это направлено порядка 30 миллиардов рублей, уточнил Ткаченко.

“Золгенсма” наиболее эффективна на ранней стадии СМА, рассказал директор по Центральной и Восточной Европе компании “Новартис” Тадеуш Островский. Он предупредил, что клинические испытания препарата проводились в течение последних шести лет. Получившие генную терапию пациенты нуждаются в дальнейшем наблюдении, добавил представитель фармкомпании.

Фонд “Круг добра” принимает решение по закупке препарата детям со СМА на основе коллегиального мнения ведущих российских специалистов по орфанным заболеванием. В каждом конкретном случае учитываются показания и противопоказания.

Терапию “Золгенсма” получили уже около 50 российских детей, отметила глава Центра детской психоневрологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава Людмила Кузенкова. “Это были и дети старшего возраста, и с более высокой массой тела, но важно понимать, что это клиническая практика, которой недостаточно, чтобы обобщить данные”, — сказала она.

Приоритетная задача фонда “Круг добра” – оперативно откликаться на запросы тяжелобольных детей. В ближайшее время в Общественной палате пройдут слушания о приоритетах в выборе следующих заболеваний для обеспечения пациентов лекарственными препаратами.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.06 / Ты не ты, когда беден

14.06 / Мнение: Почему россияне не хотят вакцинироваться, антипрививочники из бСССР и зазыв с помощью лотереи

30.10 / Ученые подтвердили у переболевших коронавирусом долгий иммунитет

30.08 / ВВС США обвинили Россию в «непрофессиональном» перехвате бомбардировщика B-52

20.01 / Невролог назвал самые опасные виды головной боли

09.02 / Мнение: Яндекс.Дзен – большая афера

17.12 / Путин об “отравлении” Навального: Кому он нужен?

02.01 / Мнение: Песнь русского апокалиптического самосознания

21.11 / Коронавирус может приводить к снижению слуха

18.12 / Мнение: Щедрый Путин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика