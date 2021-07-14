В Москве поливальные машины вместо воды будут распылять вакцину против коронавируса

Из-за аномальной жары в Москве коммунальные службы распыляют воду из специальных машин, чтобы снизить температуру асфальта и продлить его срок службы.

В рамках эксперимента в нескольких районах столицы предложено заменить воду на специально разработанный препарат против новой коронавирусной инфекции и распылять его на улицах города.

Эффективность препарата заметно ниже вакцин, которые вводятся с помощью инъекций, однако это позволит обеспечить москвичей и гостей столицы минимальным иммунитетом и достичь показателя 60% привитых граждан.

Мэрия не раскрывает районы в которых вместо воды будут распылять вакцину, чтобы не пугать москвичей.

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