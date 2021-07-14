Не царское дело

На Среднем Урале митрополит и губернатор вступили в открытое противостояние из-за «Царских дней». Чиновники пытаются конфликт уладить.

Фото: URA.RU / ТАСС

Отшумели новости с площадок закончившейся на днях масштабной выставки «Иннопром», и Екатеринбург побил рекорд: 464 заболевших коронавирусом за сутки — это максимум за весь период пандемии. После такого «подъема» уральцы горячо обсуждают, быть или не быть крестному ходу в честь «Царских дней», проведение которых планировалось на 14–19 июля в уральской столице.

«В этом году мы не будем проводить крестный ход в «Царские дни», — неожиданно написал в своем инстаграме Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области. — Посмотрите на фотографии [крестного хода] в прошлом году. На участниках нет масок, дистанция не соблюдается. У нас есть несколько доказанных случаев того, что люди заболели именно после «Царских дней». Они перенесли болезнь довольно тяжело. Поэтому в этом году мы не согласовываем мероприятие и не будем перекрывать дороги, идти на крестный ход самостоятельно — опасно».

Губернатор об отмене шествия написал 8 июля. Церковь в лице главы Екатеринбургской епархии уже на следующий день ответила неожиданно резко.

«Традиция народного шествия от Храма на Крови до Ганиной Ямы переросла рамки так называемых «мероприятий» и стала для десятков тысяч людей священной, — заявил в своем телеграм-канале митрополит Евгений Кульберг.

— И нынче люди пройдут по святому пути — это очевидность. Пойдут они по безопасно перекрытым улицам? Или по узким тротуарам рядом с опасно несущимися машинами? Или «козьими тропами»? Это покажет время. Я однозначно пойду!»

«Верующие» заявили, что плевать им на губера и крестный ход они все равно проведут, — вклинилась в спор сильных региона сего юрист Юлия Федотова, защищавшая в суде Евгения Ройзмана (за фразу в личном твиттере «31-го надо выходить» экс-мэр Екатеринбурга был обвинен в организации незаконного шествия в поддержку Алексея Навального. — И. Д.). — А я просто напомню, что публичное отправление религиозных обрядов должно согласовываться с органами исполнительной власти, аналогично публичным мероприятиям, в порядке ФЗ-54. И если «верующие» этого не сделают, то, естественно, всем должно прилететь 20.2, а Кульбергу — арест за организацию».

Евгений Кульберг. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Сегодня вице-губернатор Сергей Бидонько заявил в СМИ, что чиновники пытаются сгладить острые углы и найти способ решить возникшую проблему. В частности, епархии будет предложено провести «Царские дни» без крестного хода. Например, после службы отвезти всех паломников в монастырь «Ганина Яма» на автобусах. Как это возможно реализовать, представить сложно. Обычно в шествии участвует более десяти тысяч паломников. На данный момент вопрос все еще не решен. Но уже понятно, что власть светская всячески пытается услужить власти духовной.

— Евгений Кульберг, в декабре возглавивший Екатеринбургскую епархию, фактически является единомышленником опального отца Сергия и, можно сказать, продолжает его дело, — рассказал «Новой» религиовед Вадим Розенфельд. — Он сам — убежденный царебожник, демонстрирующий еретические взгляды. Существуют видеоролики, где Кульберг называет царя Николая Романова «искупителем», в христианстве же Искупитель только один, и это не бывший царь.

По словам Розенфельда, сегодня во главе епархии стоит человек с еретическими взглядами, но это никого не волнует. В церкви, как и во власти, главное — демонстрировать лояльную позицию вышестоящему руководству. Екатеринбургский митрополит идеологически является сторонником независимости церкви от государства. Сергия арестовали за неповиновение государству. Кульберг сейчас делает то же самое, только с большим размахом. В обстановке пандемии он пренебрегает государственными интересами, указами, не собирается отказываться от проведения «Царских дней». И этому есть вполне банальное объяснение.

— Самый доходный бизнес в религии — паломничество, — уверен религиовед. — Настоящим кладом для епархии является внутренний объект паломничества. Но для успеха мероприятия необходима хорошо раскрученная идея, и без участия светских органов здесь не обойтись. Екатеринбург — крупный промышленный мегаполис, в прошлом совершенно далекий от духовных центров России. «Помогла» трагедия — здесь казнили последнего императора России. Именно на этой истории и была развернута гигантская религиозно-паломническая индустрия.

Идея начала раскручиваться в 90-е годы светскими политтехнологами, а все ниточки тянутся к Эдуарду Росселю, бывшему губернатору Свердловской области. В тот период активно обсуждалась идея создания Уральской республики, и Росселю необходим был СВОЙ «духовный стержень». К тому времени вокруг последнего императора уже не первое десятилетие раскручивалась целая религиозная истерия — движение «царебожников». Суть этого движения в том, что казнь Николая Второго объявлялась «искупительной жертвой» для России. Довод совершенно не христианский. Тем не менее идея была принята в качестве доктрины, началось строительство развернутой инфраструктуры.

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Патриарх Алексий Второй не одобрял эту идею, были большие сомнения и по поводу признания найденных под Екатеринбургом останков царскими. При непосредственном участии местных властей и под серьезным давлением царебожников останки захоронили в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге же создали гигантский комплекс Храма на Крови, у входа в который воздвигли нехарактерные для православия статуи, несмотря на возражения руководства РПЦ.

В Екатеринбург стали съезжаться тысячи паломников, развернулась сеть паломнических центров, индустрия заработала на всю мощь, что, разумеется, положительно сказалось на балансе епархии.

— Что такое паломничество? — размышляет Вадим Розенфельд. — Вы заплатили за тур (или поехали сами), и с этой минуты вы платите непрерывно. Жертвуете туда и сюда, на то и на это. На вас обрушивается лавина продаж. Вы покупаете и покупаете: икона простая, икона освященная, ладан, елей и разные святые воды (все это заранее расфасовано, упаковано и снабжено этикеточками), камешки, веточки, песочек оттуда и отсюда и еще тысячу вещей. Вы заказываете и заказываете требы — в храме этом и том, в часовне, на том самом месте…

На «Царские дни» съезжаются десятки тысяч людей. Идут крестные ходы со всех концов России. Экзальтация — на грани психоза. Что это для паломнической индустрии, потом для епархии и патриархии — не надо объяснять. Царебожничество — не только сильное направление в церкви, но и одно из наиболее доходных мероприятий в Екатеринбурге. Никто не станет от этого отказываться.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

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