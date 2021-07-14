День отдыха: как Саша Лусс, Тимоти Шаламе, Мария Бакалова и другие веселились в Каннах

Вот уже полторы недели на Лазурном берегу проходит 74-й Каннский кинофестиваль. За это время звезды представили несколько десятков фильмов, журналисты взяли у актеров множество интервью, а фотографы сделали тысячи фотографий с красной ковровой дорожки. Поэтому неудивительно, что все захотели взять небольшую передышку – к тому же до закрытия биеннале еще три дня.

Минувшим вечером в Каннах отгремело несколько вечеринок, но самые яркие устроили модный бренд Louis Vuitton и благотворительный фонд “Обнаженные сердца” (правда, Наталья Водянова, основательница фонда, прилететь в Канны не смогла). На званый ужин благотворительной организации пришли модель Саша Лусс, Даррен Крисс, Джулианна Хью и многие другие. А хозяйкой вечера стала Алиса Вольская, которая занимается развитием фонда.

Пока гости фотографировались на “песчаной” фотозоне, утопая шпильками в песок, на небольшой сцене выступал Даррен Крисс. Звезда сериала “Хор”, который сейчас состоит в группе Computer Games и сам пишет музыку, играл на синтезаторе и гитаре и исполнил несколько своих песен.

Саша Лусс Хана Кросс

Луис Писано Даррен Крисс

Неподалеку в это же время проходила вечеринка Louis Vuitton. На нее забежали и фотографировались на фоне цветочного пресс-вола Тимоти Шаламе, Мария Бакалова, Кристиан Лубутен, председатель жюри кинофестиваля Спайк Ли с супругой, Изабель Юппер, дети Шона Пенна – Дилан и Хоппер Пенн – и многие другие.

Тимоти Шаламе Мария Бакалова Спайк Ли с супругой Кристиан Лубутен Изабель Юппер Адель Экзаркопулос Анна Кливленд Дилан и Хоппер Пенн Амина Муадди