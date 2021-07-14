Совет по правам человека предложил вернуть в Уголовный кодекс статью «Мужеложство»

Глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев передал председателю Государственной думы Вячеславу Володину письмо, в котором предложил восстановить статью Уголовного кодекса, карающую за мужеложство.

Статья 121 УК РСФСР карала лишением свободы сроком до пяти лет любое половое сношение мужчины с мужчиной. А если оно было совершено с применением насилия – до восьми лет. В мае 1993 года статью изменили, оставив только вторую часть, касающуюся насильственного мужеложства. СПЧ предлагает восстановить 121-ю статью полностью – в редакции 1960 года.

«В свете тенденциозных решений ЕСПЧ относительно гей-браков вновь проявилось несовершенство российского законодательства. У нас нет законных инструментов против гомосексуализма, что заставляет нас использовать инструменты незаконные. А это, в свою очередь, ведёт к нарушению прав человека», – говорится в обращении СПЧ к Вячеславу Володину.

В секретариате спикера Госдумы подтвердили получение письма, однако сам он не намерен на него отвечать: «Меня очень удивило, что, зная всю ситуацию, СПЧ обратился с письмом о мужеложстве именно ко мне. Это, как говорится, не по адресу. Седьмой созыв Госдумы уже прекратил работу, а восьмой пока не избран. Не факт, что я вообще буду депутатом, а тем более спикером. Подождите результатов выборов», – сказал Володин.

Валерий Фадеев направил аналогичные письма Владимиру Жириновскому и другим главам фракций Думы VII созыва, но от них никакой реакции пока не поступило.

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