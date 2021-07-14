 

Совет по правам человека предложил вернуть в Уголовный кодекс статью «Мужеложство»

14.07.2021, 17:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава Совета по правам человека при Президенте России Валерий Фадеев передал председателю Государственной думы Вячеславу Володину письмо, в котором предложил восстановить статью Уголовного кодекса, карающую за мужеложство.

Статья 121 УК РСФСР карала лишением свободы сроком до пяти лет любое половое сношение мужчины с мужчиной. А если оно было совершено с применением насилия – до восьми лет. В мае 1993 года статью изменили, оставив только вторую часть, касающуюся насильственного мужеложства. СПЧ предлагает восстановить 121-ю статью полностью – в редакции 1960 года.

«В свете тенденциозных решений ЕСПЧ относительно гей-браков вновь проявилось несовершенство российского законодательства. У нас нет законных инструментов против гомосексуализма, что заставляет нас использовать инструменты незаконные. А это, в свою очередь, ведёт к нарушению прав человека», – говорится в обращении СПЧ к Вячеславу Володину.

В секретариате спикера Госдумы подтвердили получение письма, однако сам он не намерен на него отвечать: «Меня очень удивило, что, зная всю ситуацию, СПЧ обратился с письмом о мужеложстве именно ко мне. Это, как говорится, не по адресу. Седьмой созыв Госдумы уже прекратил работу, а восьмой пока не избран. Не факт, что я вообще буду депутатом, а тем более спикером. Подождите результатов выборов», – сказал Володин.

Валерий Фадеев направил аналогичные письма Владимиру Жириновскому и другим главам фракций Думы VII созыва, но от них никакой реакции пока не поступило.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.05 / Названы шесть природных способов повысить количество эндорфинов

22.07 / Создатели сериала “Мажор” объявили о скором выходе полнометражного продолжения картины

07.10 / Мнение: Штраф

13.01 / В Москве открылось новое здание Парламентской библиотеки

29.06 / Что нужно сделать с консервой, прежде чем открывать ее: хитрость

27.11 / Учёный объяснил, почему в одной семье заражаются коронавирусом не все

28.02 / В США посчитали новое smart-ружье «Калашникова» слишком умным

15.06 / Физиономист объяснила, почему Бузова расплакалась после вопроса Губерниева о коньяке

20.11 / Мнение: Как я болел…

14.02 / Мнение: Почему НАТО наглеет в Черном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика