Шойгу: Вооруженные силы РФ стали одной из самых современных армий мира

Российская армия на сегодняшний день имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди вооруженных сил остальных стран, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Сегодня все – кто со злостью, кто с одобрением – понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира», – сообщил Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, стратегические ядерные силы, которые являются основой для ядерного сдерживания, «ядерного щита», оснащены современной техникой на 83%.

Глава ведомства поблагодарил российских ученых и конструкторов, сумевших сохранить «в безвременье» научный потенциал, чтобы «сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент [Владимир Путин] во время послания к Федеральному собранию».

Министр добавил, что в последние восемь-девять лет стране удалось изменить всю ситуацию в Вооруженных силах, отношение к армии в обществе.

«Но самое главное – это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто», – заключил Шойгу.

В июне глава ведомства отмечал, что к концу 2021 года доля современных образцов боевой техники в ВС РФ достигнет 71,6%. По его словам, финансирование поставок вооружения и техники в армию и на флот идет опережающими темпами.