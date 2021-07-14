Предложения жителей Донбасса включат в народную программу «Единой России»

Россиян, проживающих в Луганской и Донецкой народных республиках, необходимо обеспечить защитой, их голоса должны быть услышаны в ходе избирательной кампании в Госдуму восьмого созыва, сообщил член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров (фракция «Единой России»).

«Очень важно создавать условия для того, чтобы наши граждане, проживающие независимо где, а тем более, если мы говорим о Донбассе, были обеспечены защитой, включены в наши общие социокультурные проекты, чтобы они могли получать помощь в гуманитарной, экономической, политической сферах», – сказал парламентарий в ходе выступления на форуме «Россия – Донбасс: единство приоритетов», сообщается на сайте ЕР.

В этой связи, по его словам, на первый план должна выйти задача по обеспечению для живущих в Донбассе соотечественников возможности участвовать в избирательной кампании в Госдуму.

Напомним, 10 мая во время рабочей поездки в Ростовскую область секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак подписал соглашение о взаимодействии с Союзом добровольцев Донбасса. 14 мая представители Союза добровольцев Донбасса (СДД) подали заявки на участие в предварительном голосовании «Единой России». Они намерены участвовать в выборах в Госдуму, а также в избирательных кампаниях регионального и муниципального уровней.