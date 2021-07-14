Жертву на Курбан-байрам разрешили принести дистанционно с доставкой на дом

Жертвоприношение в мусульманский праздник Курбан-байрам в условиях пандемии коронавируса можно организовать с помощью онлайн-заказа в дистанционном формате с доставкой мяса на дом, сообщили муфтии.

По словам муфтия Москвы, главы Духовного собрания мусульман (ДУМ) Альбира Крганова, в разных регионах РФ на высоком уровне организованы центры по всем нормам санэпидемнадзора, передает РИА «Новости».

«У каждой религиозной организации, муфтията есть партнер, который по стандарту халяль исполняет обряд жертвоприношения. Человек даже может онлайн выбрать животное, заплатить, ему все как положено сделают и потом вернут мясо», – рассказал он.

По его словам, на бойнях, где совершается жертвоприношение, «более трепетное отношение к животным». «Безусловно, ради довольства Всевышнего приносится жертва, она делится на три части – одна семье, другая – угостить близких, третья раздается малоимущим бедным», – добавил муфтий.

В свою очередь имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис Мухутдинов рассказал, что заклание жертвенных животных производится в Подмосковье людьми, знающими все каноны.

«Заклание жертвенных животных на территории Московской области происходит по следующему алгоритму: человек просто звонит в определенные бойни, оплачивает жертвенное животное, и все необходимые ритуалы производятся на бойне людьми, знающими каноны. Мясо жертвенных животных доставляется людям нуждающимся и непосредственно тому человеку, который производит курбан», – сказал он.

Тем временем первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов отметил, что в республике в праздник тоже можно совершить обряд жертвоприношения «дистанционно, по заказу, воспользовавшись услугой доставки на дом». По словам помощника муфтия республики Ахмада Надырбекова, в Дагестане собираются заявки на жертвенных животных в онлайн-режиме, а мясо доставляется на дом.

Председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Айнур Биргалин рассказал, что с прошлого года в республики под забой животных определены специальные площадки.

Ранее сообщалось, что в некоторых регионах РФ 20 июля будет объявлен выходным по случаю праздника Курбан-байрам.